Sogno di una notte mezza estate: i ragazzi” della 5^C si rivedono dopo tanti anni

Incontrarsi nuovamente, dopo ben 40 anni, riscoprirsi adulti, padri e madri di famiglia, professionisti affermati e non più ragazzini in odore di maturità assiepati tra i banchi di scuola! Ecco quello che è successo il 10 agosto 2021 ai “ragazzi” della 5^C anno 1980/81, che in una rovente notte di San Lorenzo, hanno realizzato uno dei desideri più belli: passare una giornata insieme, proprio come ai tempi della scuola. 40 anni prima, presso l’Istituto tecnico “Grimaldi” di Catanzaro, affrontavano insieme l’esperienza degli esami di maturità, tra ansie e libri da sfogliare, aspettative e timori dell’esame orale.

Proprio ieri, come oggi, una grande voglia di stare insieme, un profondo affetto li ha accomunati, in una serata magica e indimenticabile che ha permesso a tutti di mantenere vivo il ricordo di uno dei periodi più belli della vita. E non finisce qui…