Sversamento fognario nel fiume Corace, la denuncia di Riccio

“Stamattina, accompagnato da alcuni cittadini, ho riscontrato un altro sversamento fognario nel fiume Corace, a poche decine di metri dal mare, proveniente dalla sponda lato Roccelletta di Borgia”. E’ quanto denuncia sui social il consigliere comunale Eugenio Riccio.

“Sul posto ho potuto constatare – si legge – che, da una vasca di raccolta delle acque reflue le stesse vengono convogliate in un canale che finisce direttamente nel Corace. Ho immediatamente trasmesso un esposto con report fotografico alla Procura di Catanzaro. Domand : ma questo tipo di attività deve farla un consigliere comunale o gli uffici preposti?E chi controlla i controllori? Per il momento ringrazio i cittadini che segnalano e denunciano. Come sempre vi terrò aggiornati sull’evoluzione della vicenda”.