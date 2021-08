Appica fuoco a sterpaglie, Carabinieri lo arrestano in flagranza di reato

Nella serata del 12 agosto, nelle campagne di Maida (CZ), Carabinieri della Compagnia di Girifalco in servizio perlustrativo volto alla prevenzione del fenomeno degli incendi, hanno tratto in arresto in flagranza un pensionato maidese per il reato di incendio.

L’uomo è stato fermato su una strada comunale, ai margini di un terreno coperto da sterpaglie, dove questi aveva appena dato fuoco ad una sedia di legno e paglia. Le fiamme sono state spente dallo stesso maidese insieme ai militari, con secchi d’acqua procurati da abitazione non lontana, prima che potessero propagarsi oltre qualche metro. Nella notte è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.