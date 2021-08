Squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate dalle ore 20.30 circa sulla SS109bis della Sila Piccola – Tangenziale Ovest – per caduta calcinacci all’ingresso della galleria Ponte Grande direzione localita Siano / Piterà. L’intervento dei vigili del fuoco, con il supporto di un automezzo dotato di piattaforma aerea tridimensionale, è valso a rimuovere parte dell’intonaco in imminente pericolo di caduta ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto è arrivata, anche, la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e viabilità. Sino al termine delle operazioni di soccorso il tratto di tangenziale è rimasto chiuso al transito in ambedue i sensi di marcia. Non risultano danni a persone. Sul posto è giunto personale tecnico Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.