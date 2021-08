“Caro sindaco, sbaglia. L’argomento incendi è prettamente politico”

Gravi incendi hanno riguardato negli ultimi giorni il territorio di Catanzaro.

Particolarmente doloroso quello che ha interessato la Pineta di Siano, località Comuni. Il grande polmone verde della città è bruciato. Grande lo scoramento e il dispiacere di tutti i cittadini di Catanzaro, non ci si capacita che sia potuto accadere un fatto così grave.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, si è affrettato a dichiarare (come se volesse mettere le mani avanti …) “voglio evidenziare che non è questo il momento di sollevare polemiche strumentali e speculazioni di qualsivoglia natura. La campagna elettorale per le regionali e la corsa alla poltrona di sindaco per le prossime comunali non possono rappresentare un terreno fertile su cui utilizzare l’argomento incendi in maniera pretestuosa. Chi la pensa così è fuori luogo ed inopportuno, perché su emergenze di questo genere non si deve fare politica“.

Siamo esterrefatti.

Perché non si dovrebbe fare politica? E quando se non in tali circostanze si deve riflettere, discutere e capire bene cosa è successo con tutte le implicazioni e conseguenze del caso?

La questione è di totale interesse politico.

Riteniamo – scrivono i sud democratici in una nota – che l’amministrazione comunale debba rassegnare un dettagliato rapporto su ogni attività (con documentazione probante) che ha svolto per salvaguardare il territorio comunale dagli incendi, in particolare le iniziative degli ultimi due mesi.

Chiediamo al sindaco quanti e quando sono stati effettuati, almeno nell’ultimo anno, alla Pineta gli interventi di manutenzione, pulitura (taglia fuoco, fossati) e quanto necessario per prevenire il nascere degli incendi e creare le condizioni minime per poterli meglio contrastare al loro originarsi. La questione incendi è all’attenzione almeno da alcuni mesi, del mondo intero, del Paese e della Calabria, quante volte è stato convocato il COC (Centro operativo Comunale di Protezione Civile), in particolare nei mesi di luglio e di agosto e quali decisioni operative sono state assunte?

Chiediamo ancora al sindaco di sapere se erano state assegnate delle unità operative in turnazione, almeno dal mese di luglio, per tenere sotto controllo costantemente la Pineta e fare scattare immediatamente l’allarme in tempo utile e attivare tutte le misure del caso. Non si comprende a cosa serve il Centro di Protezione Civile comunale se non a presidiare ed intervenire tempestivamente in casi come quello verificato.

É doveroso e giusto, caro Sindaco, chiedere conto alla Regione (presidente il leghista Spirlì) e al Governo cosa hanno fatto per prevenire e contrastare gli incendi ed è anche giusto chiedere i dovuti risarcimenti dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi. Riteniamo anche, proprio in nome della correttezza e della responsabilità istituzionale, che Lei, Sindaco, riferisca sul caso in argomento, sulla sua conduzione, in modo dettagliato e circostanziato.