Corsi: “Abitanti della frazione Santa Domenica non siano dimenticati”

C’è un’altra narrazione della storia – scrive Antonio Corsi consigliere comunale di Catanzaro del gruppo misto – che ha distrutto il Bosco Li Comuni del quartiere Siano. E’ l’altra faccia della medaglia che in questa triste vicenda, molto probabilmente anche per una forma di distrazione di chi avrebbe dovuto controllare e di chi avrebbe dovuto agire, ha toccato molto da vicino il vissuto di tanti cittadini che si sono trovati, nel volgere di poche ore ad essere sfollati.

Nessuno può immaginare l’ansia ed il disagio di chi ha dovuto vivere questo capitolo, narrato a margine, di una vicenda che per la prima volta ha quasi messo in ginocchio la nostra città. Parliamo di cittadini che, dopo aver raccolto poche cose, hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, raccomandandosi ad un volere più alto, nella speranza di non dover perdere tutto. Molti purtroppo hanno perso i loro sacrifici, il loro vissuto ed anche il loro sostentamento, quelle aziende agricole che sono state colpite, solo perché troppo vicine ad un sito, la pineta di Siano, per troppi anni lasciata all’incuria assoluta.

Oggi, nel fare il conto dei danni e nel programmare i ristori per quanti hanno subito dei danni, il sindaco Abramo non può più non considerare che esiste un’altra città, da tutti dimenticata, ma magicamente conosciuta in campagna elettorale. E’ tutto il territorio della frazione di Santa Domenica, dove sembra che Cristo non sia mai passato, dove tutto è quasi provvisorio come l’acqua, la rete del metano, i collegamenti ad internet senza avventurarci nel pensare alla fibra veloce, l’illuminazione pubblica e tutto quanto attiene ad una comunità civile visto che è un pezzo di Catanzaro. Questa situazione già ambigua e fortemente irrispettosa nei confronti dei residenti, quantunque contribuenti del Comune, si è aggravata e lo spettacolo è diventato lunare. E’ per questo che il sindaco Abramo deve dedicare una particolare attenzione a questo lembo di comunità non solo ripristinando quanto andato distrutto, ma riprendendo quei pezzi di un discorso mai concluso, anzi mai preso seriamente in considerazione. Parliamo di viabilità, di asfalto, di pulizia dei canali di raccolta delle acque piovane, di efficientamento della pubblica illuminazione e di tutti quei servizi che sono sempre stati negati. Sarebbe un ulteriore beffa per questi nostri concittadini, dopo aver vissuto la “brezza” di essere sfollati, registrare un ulteriore disinteresse dell’Amministrazione municipale.