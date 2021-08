Ferragosto riunione in Prefettura per un Ferragosto no fuoco e no covid

Nel pomeriggio odierno – si legge in una nota stampa – ha avuto luogo in Prefettura una riunione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica avente ad oggetto la modulazione di servizi sul territorio in vista dell’imminente festività del “Ferragosto” e che tenga conto dell’incidenza dei volumi di traffico.

In tale sede sono state sensibilizzate le attività di controllo del territorio nella duplice esigenza di conciliare la generale tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e quella più settoriale del rispetto delle perduranti misure anticontagio da “Covid-19”, avuto riguardo altresì ai compiti di verifica delle cosiddetti “certificazioni verdi” ai sensi dell’art. 13 del D.P.C.M 17 giugno 2021 nei casi ivi disciplinati .

Il tale prospettiva è stata disposto un innalzamento della soglia di attenzione nei luoghi, all’aperto, che possano agevolare le occasioni di massiccio assembramento a partire dall’area della “pineta di Giovino” di Catanzaro lido tradizionalmente esposta ad una intensa frequentazione proprio in occasione del “Ferragosto”. Al riguardo il Sindaco di Catanzaro ha precisato come l’intera pineta sia già assoggettata, con apposita ordinanza (clicca qui), alla generalizzata previsione di divieti di parcheggio, allestimento tavoli e cucine improvvisate rispetto ai quali conferma un’azione comunale di intransigente verifica di osservanza. Assicura come il livello di monitoraggio resti elevato anche rispetto ad altri contesti urbani a forte incidenza di frequentatori come per il locale “parco della biodiversità”.

All’interno del parco i servizi di controllo risultano implementati a mezzo dell’impiego delle locali associazioni di volontariato che supporteranno il personale del Corpo della polizia municipale.

Sotto il profilo della disciplina delle misure a carattere più generale, una sensibile intensificazione del dispositivo mobile rimesso alle Polizie Municipali integrerà, per tutto il fine settimana coincidente con l’avvento del “Ferragosto” quello a cura delle Forze di Polizia, rimodulato in relazione alle esigenze contingenti della festività e secondo assetti coerenti con la relativa pianificazione provinciale.