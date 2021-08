I ragazzi della V B del Petrucci si ritrovano dopo 35 anni

Classe di diploma 1986 “Istituito Tecnico Statale Raffaele Petrucci 5B”. I ragazzi, dopo la maturità, si salutano, si abbracciano e ognuno prende la sua strada lavorativa o di studio.

I ragazzi si lasciano, sembrano perdersi e poi si ritrovano mercoledì, 11 Agosto 2021, dopo 35 anni, qui in Calabria, per un pranzo che non vuole essere solo una reunion intrisa di nostalgia. Questi uomini vogliono guardarsi e riconoscersi, ritrovare negli occhi degli altri commensali i ragazzi che sono stati, rivivere, dopo tanti anni, quell’amicizia che inaspettatamente li ha “cementati” per sempre l’uno all’altro, da veri geometri! Un legame di affetto e lealtà, di reciproca solidarietà umana e simpatia.

Ognuno porta con se la sua storia di vita, gli affetti, la propria storia professionale, gli incontri ma anche le fatiche, le crisi e la grinta per superarle;

Si sono cercati e non tutti hanno potuto partecipare a questo incontro, ma i racconti e i ricordi hanno fatto sì che fossero tutti presenti!

Si sono ritrovati e hanno ormai chiaro che nelle vite di ognuno di loro c’è molto più di quello che essi stessi riescono ad intuire. Si sono lasciati con la promessa che ci sarà presto una prossima volta.