Incendi, raccolta fondi di Forum Terzo Settore Catanzaro-Soverato e CSV

Dopo l’annuncio della giornata di ieri – scrive in una nota il Forum Terzo Settore Catanzaro-Soverato CSV Calabria Centro – e le tante richieste di informazioni e di partecipazione alla raccolta fondi per l’emergenza incendi, il Forum Terzo Settore Catanzaro-Soverato e il CSV Centro Calabria comunicano che si può effettuare donazione tramite la piattaforma GoFund me o direttamente utilizzando l’Iban del Forum TS Catanzaro-Soverato: IT67Z0306909606100000151867 (Causale: Donazione Emergenza incendi 2021).

L’ondata di mobilitazione e di indignazione in seguito agli incendi che hanno distrutto ampie porzioni dei nostri boschi ci inducono a rilanciare e a mettere a fattor comune, con spirito di condivisione e consapevolezza, tutte le sensibilità singole e associative che sentono di doversi impegnare direttamente nel contrastare ogni forma di inciviltà che è alla base dei tanti roghi che hanno devastato la nostra terra.

Oltre alla raccolta fondi, il Forum Terzo Settore Catanzaro-Soverato e il CSV Calabria Centro si fanno promotori di una iniziativa che mira a non far abbassare la guardia nel contrasto degli incendi e nella salvaguardia del territorio. Nei prossimi giorni chiunque, siano essi cittadini, gruppi informali, comitati civici, movimenti e associazioni, potranno contattare le due organizzazioni al seguente indirizzo: emergenzaincendi@gmail.com , per aderire all’appello e per condividere idee, soluzioni e proposte che sfoceranno in una pubblica iniziativa per i primi giorni di settembre.

Riscoprire il grande e diffuso senso civico che si è manifestato in questi giorni, purtroppo in seguito ai drammatici roghi diffusi su tutto il territorio, è un segnale importante e preciso. Le comunità sentono il bisogno di partecipare e di sostenere tutte quelle iniziative che mirano alla salvaguardia e alla tutela dei nostri beni comuni.

Il Terzo Settore, che di queste comunità spesso è il motore operativo sul campo, come sempre si sente chiamato in causa e sarà in prima linea. Nell’emergenza ma, sopratutto, con idee chiare e una visione ben definita”.