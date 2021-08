Indetta procedura per concessione due specchi d’acqua per pontili porto

L’amministrazione comunale, settore patrimonio, ha avviato le procedure per l’assegnazione temporanea in concessione di due aree demaniali marittime per l’installazione di pontili galleggianti nello spazio del Porto. Andata deserta la procedura ad evidenza pubblica indetta lo scorso anno, a seguito di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione dei medesimi specchi d’acqua, si è ritenuto di dover indire nuova procedura di confronto competitivo al fine di individuare un soggetto specializzato a cui affidarne la concessione. Gli atti sono stati approvati con apposita determina dirigenziale, insieme alla lettera di invito a partecipare rivolta ad un numero congruo di operatori, individuati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito di indagine settoriale.