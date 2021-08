Pineta di Giovino, a Ferragosto divieto di assembramento, fuochi e picnic

Divieto di assembramento ma anche di fuochi e picnic a Ferragosto nella pineta di Giovino a Catanzaro. Lo prevede una ordinanza del sindaco Sergio Abramo che è stata firmata questa sera. La decisione presa dopo i numerosi incendi dei giorni scorsi.

“Considerato – si legge nell’ordinanza -che la ripresa, sebbene graduale, delle attività sociali è stata subordinata al rigoroso rispetto dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, che è consuetudine organizzare picnic e pranzi al sacco nella giornata di ferragosto, sia nelle località di mare che di montagna che più specificatamente nella giornata di domenica 15 agosto la pineta di Giovino, potrebbe essere luogo di ritrovo e frequentazione di un numero eccessivo di soggetti, atteso altresi che in questi giorni la Città di Catanzaro, nelle principali aree verdi, è stata interessata da incendi di gravi entità con danni ingenti” ha ritenuto “di interdire l’accesso alla Pineta di Giovino per la giornata del 15 agosto 2021 sia per evitare assembramenti ai fini della prevenzione dei contagi Covid, nonché per prevenire danni derivanti sia dall incuria e dall’abbandono di rifiuti ma, soprattutto, per evitare linnesco di focolai che potrebbero creare situazioni di pericolo”. Vietato ovviamente anche l’accesso con autoveicoli e motocicli all’interno della pineta”

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza – si legge salvo che il fatto costituisca reato diverso dall’art. 650 Codice Penale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a mille euro”.