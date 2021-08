Una ferita mortale al polmone verde della città

di Giorgio Ventura

Quello che è accaduto in questi giorni resterà per sempre nel ricordo dei catanzaresi. Il polmone verde della città è stato gravemente ferito dalla furia incendiaria di sconosciuti piromani che, per ragioni incomprensibili e con la complicità di un’estate torrida, hanno pensato bene di sfogare un cieco livore contro il nostro patrimonio boschivo. La pineta di Siano, orgoglio e vanto di tutti i catanzaresi, è stata aggredita dalle fiamme e ha subito, a quanto pare, gravissimi danni, nonostante il lavoro di quanti sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. Come ha ricordato il responsabile della protezione civile Dr. Fabrizio Curcio, non è il momento di andare a caccia delle responsabilità.

Certamente si poteva fare di più nella manutenzione della pineta, nella pulizia del sottobosco, nella realizzazione di linee tagliafuoco e di quant’altro necessario per ridurre la diffusione degli incendi, come peraltro prescrive la nostra legislazione. “A Filanda”, Associazione il cui scopo principale è quello di coltivare e accrescere l’amore per la nostra città, esprime il suo ringraziamento a tutti gli operatori dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari che con pochi mezzi, in attesa degli aiuti esterni, hanno compiuto sforzi enormi e si sono impegnati, senza soste, per contenere la furia distruttrice dei roghi. Grazie al loro sacrificio le fiamme non si sono ulteriormente estese.

Un pensiero anche alle famiglie che si sono viste circondare dal fuoco e sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni, agli agricoltori che hanno visto bruciare le loro piantagioni e a tutte le imprese che hanno subito danni dall’avanzare degli incendi. La natura saprà porre rimedio allo scempio e all’incuria dell’uomo ma non sarà sufficiente. Quanto accaduto dovrà servire come monito perché tutto ciò non debba ripetersi. La pineta dovrà rinascere, gli alberi bruciati dovranno essere rimpiazzati e il bosco dovrà essere ricostruito. È un impegno che dovremo assumerci tutti, amministrazione e cittadinanza. “A Filanda” è pronta a sostenere tutte le iniziative dirette alla ricostruzione e alla salvaguardia della nostra stupenda pineta di Siano.

*presidente de ‘A Filanda