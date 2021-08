Domani alle 9.30 messa dell’Assunta al cimitero

Domani 15 Agosto, Solennità della Madonna Assunta in Cielo, prima di lasciare la città per riposare il corpo e la mente, ci ritroveremo alle ore 09:30 nella Chiesa del Cimitero per la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei nostri cari”. A comunicarlo don Andrea Perrelli, cappellano del Cimitero.

“Li affideremo a Maria Madre della Chiesa della Speranza e della Gloria- continua don Andrea– perché il Signore della Vita li accolga nel Suo Regno, in compagnia dei Santi e dei Beati”.