Il nuoto che supera la disabilità, Cimmino il mare di Catanzaro e i suoi “mari del globo”

La passione per il nuoto per Salvatore Cimmino, campano di nascita, arriva in tarda età e quasi “forzatamente” a seguito di un consiglio medico. A quindici anni, a causa di un importante problematica di salute subisce l’amputazione di una gamba e questa sua condizione incentiva ancor di più l’amore per il nuoto tant’è che ne fa quasi una “cultura”, traducendolo poi in un progetto: “A nuoto nei mari del globo” (Giro d’Italia a nuoto 2021). L’idea progettuale di Cimmino sarà di percorrere 3365 kmda aprile ad ottobre, partendo da Ventimiglia per arrivare a Trieste, con circa 182 tappe, fra cui anche quella di Catanzaro.

Il progetto portato avanti vuole far emergere ancor più le difficoltà sostenuteda chi vive la disabilità, ogni forma di sottovalutazione in riferimento ad essa, includendo anche i ritardi del “Peba” per i piani dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Un messaggio, dunque, che vuol fungere da “cassa di risonanza” a fronte delle varie problematiche acutizzatesi anche durante la pandemia, che ha visto i “diversamente abili” trovarsi in situazioni ancor più complicate per loro e per le proprie famiglie.

Nel pomeriggio di ieri, la conferenza stampa tenutasi presso il lido “Valentino – Beach Club” a Giovino, ha quindi decretato il “via” di una ulteriore tappa che alle ore 9.00 di questa mattina ha visto Salvatore Cimmino tuffarsi nelle acque del mar Jonio. Il dibattito svolto è stato moderato da Annarita Palaia, voce oramai nota di “Radio Ciack”che ha molto sottolineato l’importanza dell’evento, trovando un pubblico particolarmente attento. Oltre a Salvatore Cimmino, presenti al tavolo di concertazione Giuseppe Mazzei (coordinatore dell’evento e promotore del guppo “Calabria senza barriere”) e i proprietari del lido Ampelio Anfosso e Fabio Corigliano. Mazzei si è mostrato molto soddisfatto, ritenendo di considerevole importanza che una delle tappe del “Giro d’Italia a nuoto 2021” sia proprio Catanzaro: “Durante la mia presenza al Rotary Club Catanzaro – ha infatti dichiarato – ci siamo occupati di un progetto, “Catanzaro senza barriere”, a cui aderirono numerose associazioni, conseguentemente venne anche creata l’app“no barriere” per dare la possibilità al cittadino di segnalare eventuali barriere architettoniche permettendo all’amministrazione di mappare il territorio”. “ Il Covid – ha poi continuato – ha interrotto ogni attività in merito, ma, successivamente, tramite l’associazione “Luca Coscioni” sono venuto a conoscenza di questa particolare “traversata” e dell’intrinseco messaggio che Salvatore Cimmino vuol diffondere, conseguenziale il mio apporto e il voler aderire ad una così importante “mission” ove tantissime associazioni hanno voluto dare il loro personale apporto, uniti, sarà più facile raggiungere una “Calabria senza barriere”. La tappa di Catanzaro, che è l’undicesima, già rappresenta un ottimo punto di partenza, soprattutto effettuandola da questa struttura che è particolarmente dedicata al mondo dei disabili”. Ugualmente i proprietari del lido “Valentino”, Anfosso e Corigliano (che fanno anche parte della cooperativa sociale “Zarapoti” che ha dato il proprio apporto) hanno voluto ringraziare Cimmino essendo a conoscenza di ciò che comporta la disabilità, operando già da tempo con lo stesso stabilimento per migliorare la condizione dei diversamente abili, al momento detentore unico, nella zona, di questa peculiarità.

Le associazioni partner del progetto

Come già accennato numerose le associazioni che hanno fatto da supporto, mai mancando di essere vicine alle tante problematiche che investono i disabili. Presenti dunque: Rotary Club Catanzaro con Tito Verrastro, Rotary Club Catanzaro Tre Colli (presidente Michele Zoccali) con il segretario Maria Vittoria Raschellà, Lions Club Catanzaro Host (presidente Antonio Scarpino), Lions Club Catanzaro Mediterraneo (presidente Enza Matacera), Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa (presidente Carlo Talarico), Lions Club Catanzaro Temesa (presidente Enzo Arnò), Fidapa Catanzaro (presidente Angela Procopio), Soroptimist Catanzaro (pres. Incoming Elisa Vigliante), Ammi Catanzaro con Angela Turtoro (presidente Silvana Aiello), Confassociazioni Calabria (presidente Sergio Gaglianese), Fondazione CrucittiOnlus (presidente Demetrio Crucitti), Ens Calabria (presidente provinciale Serafino Mazza), Uici Catanzaro (presidente Luciana Loprete), Ande (presidente Marisa Fagà), Scuola Vela Nonsolomare (presidente Massimo Fontana), Handy Superabile (presidente Stefano Paolicchi), Kalabrian h2o (presidente Gianluca Bellacoscia).

Con la loro “voce” di presentazione hanno singolarmente manifestato riconoscenza per l’impegno profuso da Cimmino nel risvegliare le coscienze, sottolineando coralmente vari punti fondamentali come l’abbattimento delle barriere architettoniche ma anche quelle culturali, migliorare la condizione dello sport ribadendone l’importanza per i portatori di disabilità, ponendo in evidenza tutte le mancanze che ancor oggi esistono e concertando una stretta unione affinché si proceda in sintonia sulle argomentazioni primarie. Sempre le associazioni hanno sottolineato come sussista ancora la mancanza di lavoro per i disabili e il loro conseguenziale inserimento. Importanti concetti come “fatica e libertà” sono stati ribaditi dalla dottoressa Elena Sodano della “RagiOnlus”, il non dover “faticare” per ottenere la propria libertà, essendo un diritto primario o ancora dare il giusto significato alla “legalità”, come specificato dalla dottoressa Serenella Pesarin, per poter insegnare ai nostri figliad essere “cittadini del mondo”, quel mondo che deve essere scevro da ogni “barriera”.Presente anche la “Capitaneria di Porto” di Soverato, con il comandanteCarlo Augusto Cipolloni e il capitano Riccardo Vincenzo.

Salvatore Cimmino, con il suo intervento a chiusura della conferenza stampa, ha voluto in primis ringraziare tutte le istituzioni che lo hanno coadiuvato come lo stesso Giuseppe Mazza e tutte le associazioni presenti, ma anche il Coni con il presidente Giovanni Malagò, l’associazione “Luca Coscioni” di cui è il consigliere nazionale, la Presidenza della Camera dei Deputati con il presidente Roberto Fico, il sindaco di Bari Antonio Decaro presidente Anci (con il progetto dei Peba, importante chiave di svolta per i disabili). Ancora un ringraziamento a tutte le parti operative come la Lega Navale Italiana, la Marina Militare, la Guardia Costiera e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Ministero degli Esteri che ha permesso di portare questo progetto anche in Africa. Per ultimo, ma non per “importanza”, l’operatività di Don Carlo Gnocchi che ha molto cooperato anche con la fondazione di importanti presidi ospedalieri. “Per una persona disabile – ha detto Cimmino – a volte è difficile organizzare la giornata e sovente è costretto ad accontentarsi. Le barriere rappresentano una delle primarie problematiche e il progresso non è a tutti “accessibile”, bisognerebbe quindi liberare la nostra società da quelle barriere non solo architettoniche, ma anche sociali ed ambientali”.

La disabilità non è nella persona, ma nella società

“La disabilità non è nella persona, ma nella società – ha infine concluso – troppo spesso ci si dimentica di circa quattro milioni di persone e delle loro famiglie, non è concepibile un paese che non sia in grado di far rispettare i diritti di tutti, concedendo quella mancata “libertà”. Per quanto mi riguarda, non sono un atleta e tutti potremmo effettuare queste traversate che altro non sono che dei “ponti” affinché si possa collaborare insieme per un unico fine arricchendo il proprio territorio di quelle mancanze importanti”. Stamane, dunque, la partenza della “traversata” dal lido “Valentino”, che porterà Salvatore Cimmino sino alla spiaggia di Sellia Marina, questo suo percorso sarà interamente seguito da Rai 3, da “Radio Ciack” con una postazione “mobile” e da una piccola flotta dei kayakers dell’associazione “Kalabrian h2o”.