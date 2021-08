Incendio pineta di Siano: sopralluogo del sindaco per un piano di rinascita

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, dopo l’incendio devastante dei giorni scorsi, lunedì farà un sopralluogo nella pineta di Siano per fare il punto sui danni arrecati e mettere, si legge in una nota stampa del Comune, immediatamente in atto un piano di rinascita del grande polmone verde della città.

Saranno presenti gli addetti di Calabria Verde, il presidente dell’Ordine degli agronomi e forestali di Catanzaro, Antonio Celi, e l’agronomo Alberto Carpino.