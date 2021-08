Scarichi, lunedì sopralluogo con la Capitaneria di porto

Mentre da tutta la Calabria pervengono segnalazioni di mare sporco e mentre in qualche caso le locali procure stanno intensificando l’azione di controllo e repressione su situazioni di colpevole inefficienza del sistema della depurazione, lunedì mattina sarà effettuato un sopralluogo congiunto da parte di alcuni consiglieri comunali di Catanzaro e della Capitaneria di porto per verificare sul posto realtà e condizioni del manufatto che scarica acque sul fiume Corace a cinquanta metri dal mare. Ne dà notizia il consigliere Eugenio Riccio, che presiede la Commissione consiliare ambiente.

Sull’altro scarico documentato nei giorni scorsi da Catanzaroinforma, più a monte in località Verghello, sempre Riccio si dice a conoscenza di un’ottima attività di indagine svolta in merito dalla polizia locale, che avrebbe redatto un’informativa circostanziata già inoltrata in procura.

“È’ chiaro – dichiara in proposito il consigliere – che. assieme a molti cittadini, mi aspetto risposte immediate da parte della magistratura. Sono stati sentiti una serie di funzionari e dirigenti comunali che negli anni ne hanno avuto competenza negli uffici comunali addetti alla gestione del sistema fognario. Quel collettore raccoglie il refluo di tutta la Cittadella, dell’Università, del nucleo industriale Pip, quindi è un’area molto importante. Pur concedendo che non ci sono responsabilità dirette da parte degli enti e degli insediamenti prima citati, è increscioso che la fonte siano Policlinico, Università, Regione, un controsenso anche concettuale considerata la loro funzione direzionale”.