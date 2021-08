Stasera No green pass in piazza a Lido per dire basta “ai ricatti illegittimi”

Stasera alle 22.00 a Catanzaro quartiere Lido terrazza Matteo Saliceti si terrà un incontro per la Libertà di scelta “e – si legge in una nota inviata dagli organizzatori – per dire no al green pass e a tutti i ricatti illegittimi e criminali ai quali siamo sottoposti da quando è iniziata questa interminabile “emergenza” sanitaria. Ci saranno interventi, confronti e condivisioni. E’ arrivato il momento – dicono gli organizzatori – di scendere in campo e partecipare attivamente.