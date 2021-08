Wanda Ferro: “Rubino, medico di altri tempi, punto di riferimento per generazioni”

Riceviamo e pubblichiamo il cordoglio del deputato Wanda Ferro per la scomparsa del pediatra Sergio Rubino

“La scomparsa del dottore Sergio Rubino ha commosso l’intera città. Catanzaro perde un grande medico, apprezzato da tutti per le sue doti professionali, per la sua grande competenza e per le sue eccezionali qualità umane, per la passione che ha sempre dedicato al suo lavoro, per il suo grande amore per i bambini. Nel corso della sua attività di pediatra si è preso cura con dedizione di tantissimi bimbi catanzaresi e non solo, li ha accompagnati nella loro crescita, è stato un punto di riferimento sicuro disponibile per le loro famiglie, rappresentante di una classe medica d’altri tempi, alla quale per motivi familiari sono fortemente legata, un modello per le nuove generazioni di medici. Alla sua famiglia, alla compagna Savina, ai figli Mario e Dora, rivolgo il mio affettuoso sentimento di vicinanza”.