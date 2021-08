Auto fuori controllo a Simeri Mare, in cinque finiscono all’ospedale

Cinque persone sono rimaste ferite all’alba di oggi in un incidente che si è verificato in località Simeri Mare alle porte di Catanzaro. Erano gli occupanti di una autovettura di grossa cilindrata che, secondo una dinamica da accertare, è andata fuori controllo. Evidenti, dalla foto, i seri danni al mezzo. Tutti sono stati trasportati in ospedale ma sono rassicuranti le prime notizie che arrivano sulle loro condizioni. Sul posto anche i Carabinieri che hanno compiuto gli accertamenti di rito. Traffico rallentato.