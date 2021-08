Cinturata area pineta Giovino per applicare ordinanza sindaco. No assembramenti, picnic, fuochi

Come previsto pineta di Giovino off limits per la giornata di Ferragosto. Di prima mattina l’area è stata cinturata.

Vietato il parcheggio, il picnic e l’accensione dei fuochi secondo l’ordinanza emanata due giorni fa dal sindaco Abramo viste le emergenze Covid e incendi e la necessità di impedire nuovi roghi e di prevenire assembramenti pericolosi per la diffusione virale. La polizia locale vigilerà.

Per i trasgressori multe da 400 a mille euro. L’ordinanza sarà valida per tutta la giornata di oggi domenica 15 agosto.