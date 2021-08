Emergency Catanzaro, domani il ricordo a Gino Strada

Il Gruppo Emergency di Catanzaro si riunirà nei pressi del Lido La Palapa (Montepaone Lido), domani lunedì 16 ore 19 per ricordare Gino Strada, fondatore di Emergency, attraverso i suoi scritti, le sue idee e il suo lavoro, perché anche se Gino non c’e più la Strada da fare insieme è ancora tanta.

Se volete unirvi a noi- si legge in una nota – anche leggendo o portando un vostro ricordo, vi aspettiamo come sempre a braccia aperte.