Magisano, trekking con Città visibili e Carmine Lupia

Piacciono sempre più i sentieri da trekking e le piccole cascate del territorio di Magisano. Ad apprezzare le bellezze naturalistiche del piccolo paese presilano è stata l’ associazione ” Le città invisibili” di Lamezia. Il sodalizio lametino ha organizzato un visita guidata a Magisano trovando come guida Carmine Lupia, presidente associazione ” Cammino Basiliano” ed ex responsabile della riserva regionale Valli Cupe.

Il provetto botanico si è soffermato sulla biodiversità della Calabria, regione che, come poche, vanta ” l’habitat ideale per piante che si trovano solo ai tropici e ospita pini richiesti anche per la costruzione della Basilica di San Pietro”.

Non tutti i visitatori conoscevano Magisano, tutti i visitatori hanno promesso di tornare a Magisano.