Videocuriosità, i Canadair “caricano” acqua nelle specchio antistante Soverato

Roghi sotto controllo in questa giornata di Ferragosto dopo i numerosi incendi dell’ultima settimana ma ancora non del tutto. Diversi focolai sono segnalati nel Catanzarese, anche se di modesta o moderata entità, e i Canadair sono ancora in azione.

La foto in pagina e il video in alto si riferiscono a questa mattina sulla spiaggia di Soverato. L’aereo fa il suo lavoro come sempre, sorvola il mare, perde quota il tempo necessario per raccogliere l’acqua e la riprende poco dopo con il prezioso liquido come carico.

Il tutto questa mattina davanti a numerosi bagnanti incuriositi. Un procedimento che secondo varie testimonianze che si è ripetuto diverse volte.