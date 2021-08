Dopo aver provato a sottrarsi al controllo dei carabinieri li minaccia e danneggia l’auto dei Militari

Prima non ha voluto esibire i documenti, subito dopo ha minacciato i carabinieri del nucleo radio mobile della Compagnia di Sellia Marina, che lo avevano fermato durante un controllo, ed in ultimo ha danneggiato la macchina di servizio dei Militari. È finita con una denuncia a piede libero la serata di follia di un pregiudicato di Botricello, che dopo aver tentato di sottrarsi al controllo è andato in escandescenza minacciando prima i carabinieri e poi danneggiando l’auto nella parte anteriore.