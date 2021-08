Fai, Wwf, Italia Nostra, Lega Ambiente, Rotary Catanzaro, Rotary Tre Colli e Rotaract vicini a “Nido di Seta”

Il Fai Calabria insieme alla delegazione Fai Catanzaro e Fai giovani Catanzaro, il Wwf Catanzaro, Italia Nostra, Lega Ambiente, Rotary Catanzaro, Rotary Tre Colli e Rotaract, per esprimere il proprio dolore per gli incendi che nei giorni scorsi hanno colpito il territorio, hanno deciso, in modo simbolico, di portare la propria testimonianza di solidarietà ai ragazzi della Cooperativa “Nido di Seta” di San Floro.

L’azienda, che negli anni, grazie alla dedizione e al lavoro dei giovani promotori, ha recuperato l’antica pratica della gelsi bachicoltura, una delle tradizioni più antiche del territorio, ha subito danni rilevanti a causa di uno dei tanti roghi divampati. Le associazioni hanno promosso per il prossimo 18 agosto una visita al gelseto. Appuntamento per tutti alle 18 al museo della seta nella piazza di San Floro.