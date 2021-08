Gli incendi continuano a Catanzaro: tanti i roghi nella zona

Sono ore di duro lavoro per i Vigili del fuoco che da giorni ormai spengono roghi ovunque nella provincia ed in città a Catanzaro. Solo stamattina hanno in pochi minuti impedito che l’ennesimo incendio divampasse a San Cono nei pressi dell’oleificio Canino, già devastato dalle fiamme nella scorsa settimana, due squadre di Catanzaro sono intervenute rapidamente e in 20 minuti hanno spento le fiamme che non hanno avuto modo di propagarsi.

Poco distante il fuoco sta interessando la zona di Gimigliano e Catanzaro limitrofa a Pentone e anche lì l’intervento tempestivo di Vigili del Fuoco, del distaccamento di Taverna, e di Calabria Verde. “Insieme al sindaco di Gimigliano, Laura Moschella – ha scritto sulla sua pagina Fb il primo cittadino di Pentone Vincenzo Marino – abbiamo richiesto oltre a questi interventi anche quello dell’elicottero, che in questo momento è presente sul sito interessato. Ho inviato inoltre, a tutela del nostro territorio, il mezzo antincendio comunale con i nostri dipendenti che però non è riuscito ad intervenire essendo il fuoco distante. Sono stato sul posto inoltre insieme ad altri pentonesi preoccupati dell’avvenimento. Sono in diretto contatto con i vigili del fuoco. Come già in altre occasioni quest’estate purtroppo cerchiamo di far fronte a questa emergenza che sembra non avere fine. Bisognerebbe solo dimostrare di essere coesi e uniti anche nell’affrontare questi disastri e ripristinare il senso civico spesso latitante”.

Da Ieri, invece, si lavora su un grosso incendio tra Satriano e le Serre. Un elicottero sta operando dalle prime ore della mattina, è presente il dos (direttore operaizione spegnimento) del distaccamento di Soverato, coadiuvato da squadre Aib (antincendio boschico) che stanno cercando di domare le fiamme in una zona molto impervia e caratterizzata dalla numerosa presenza di alberi. Il vento rende difficili le operazioni di spegnimento.