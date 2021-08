Incendi: Abramo, dalla senatrice Vono impegni concreti per aiuti dal Governo

“E’ un segnale di grande disponibilità e collaborazione istituzionale l’impegno assunto dalla senatrice Silvia Vono per attenzionare il Governo nazionale sugli aiuti da destinare a Catanzaro e alla Calabria dopo l’emergenza incendi. Un altro tassello di una sinergia, già in atto con l’amministrazione comunale anche su altri fronti, che può produrre dei risultati positivi e concreti per il nostro territorio”.

Lo afferma il sindaco Sergio Abramo che ieri ha ricevuto a Palazzo de Nobili la senatrice Vono per fare il punto sui danni causati dai roghi dei giorni scorsi. “L’attenzione dimostrata dalla parlamentare – continua Abramo – è indice di una sensibilità e di una vicinanza che, oggi più che mai, devono essere misurate in maniera fattiva, facendosi portavoce a Roma delle istanze delle nostre comunità. Ringrazio, perciò, Silvia Vono per aver manifestato un concreto interesse per i problemi e le urgenze che tutto il catanzarese sta incontrando, nella consapevolezza che saprà portare la voce dei sindaci a livello nazionale”.