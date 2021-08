Scontro Twingo-Bmw sulla 106. Coinvolto (lievemente) un intero nucleo familiare

Conseguenze fortunatamente lievi per un incidente che si è verificato ieri in località Difesa a Cropani sulla Ss 106. Due le autovetture coinvolte una Renault Twingo ed un BMW X2. A bordo della Renault due donne affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina Nel BMW un nucleo familiare, marito moglie ed una neonata che illesi sono comunque stati affidati al controllo dei sanitari in una seconda ambulanza.

Tutti i passeggeri coinvolti sono stati successivamente trasportati presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Il transito sino al termine delle operazioni di soccorso è stato consentito su una sola corsia in senso alternato.