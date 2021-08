Acqua alle aziende agricole, per Pitaro importante incontro in Cittadella

“L’incontro di questa mattina in Cittadella regionale – fissato tempestivamente dall’Assessorato all’Ambiente in seguito alla mia richiesta di intervento immediato sulla mancata erogazione di acqua alle aziende agricole calabresi da parte di A2A – è stato proficuo. Dopo le innumerevoli denunce del presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, l’avv. Fabio Borrello, si è finalmente aperta una discussione senza filtri con l’obiettivo di trovare una pronta soluzione ai gravi danni che i consorziati stanno subendo a causa dell’atteggiamento omissivo della società di distribuzione”.

Lo dice il consigliere regionale Francesco Pitaro in seguito all’incontro svoltosi alla presenza dell’assessore De Caprio, di A2A e dell’avv. Borrello. Una soluzione – aggiunge Pitaro – che da qui a qualche giorno potrebbe concretizzarsi. È infatti necessario che venga ripristinato in tempi brevi il rispetto degli accordi e delle convenzioni stipulate in merito al rilascio della dovuta quantità di acqua necessaria a tutelare le colture e le coltivazioni dei consorziati che da troppo tempo registrano ingenti carenze. Lasciare le aziende agricole senza acqua per irrigare, per giunta in questo periodo di siccità e caldo estremo, è illogico e causa enormi e ingiusti problemi alle aziende agricole e agli impianti del consorzio. Aspettiamo che le disponibilità manifestate nel corso dell’incontro si tramutino in atti concreti – conclude il consigliere regionale – affinché vengano scongiurate una volta per tutte le drammatiche conseguenze che si prospetterebbero per una fetta importante dell’economia calabrese se si persistesse in una condotta negligente”.