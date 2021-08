Ai Giardini di Catanzaro un vecchio cestino rifiuti diventa trappola e pericolo

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Giuseppe Buccolieri, che lamenta

La presenza ai giardini di quello che resta di un cestino portarifiuti. Tale oggetto data la posizione ad altezza d’uomo può improvvisamente diventare un pericolo e una trappola per chiunque.

Tale oggetto trovasi ormai da anni sempre lì inservibile, in attesa di conoscere il suo destino. Di tale presenza tanti cittadini si lamentano, altri criticano ma nessuno provvede a farlo eliminare.

Ci si chiede se di tale pericolosa presenza, chi amministra questa Citta’ non sa nulla!