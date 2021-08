Un cassonetto adoperato dai dipendenti del McDonald’s all’interno del parco Le Fontane è andato in fiamme qualche minuto fa. Tanto fumo ma nessun danno a persone o cose anche grazie all’immediato intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto che hanno domato le fiamme. Sul posto anche la polizia che con l’ausilio delle telecamere di zona sta cercando di stabilire le cause del piccolo incendio , ma tutto è tornato in pochi minuti alla normalità ed il McDonald’s rimane regolarmente aperto.

Foto 2 di 2