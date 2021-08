Sellia Marina, altri 700mila euro per le scuole

Quasi 700mila euro. È l’importo di un importante finanziamento ottenuto dall’ Amministrazione comunale di Sellia Marina per le scuole della cittadina Ionica.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Francesco Mauro: ” Le nostre progettazioni si sono piazzate al 14esimo posto e 28esimo posto su una graduatoria di 147 progetti ammessi”.

Il bando per la messa in sicurezza delle scuole è stato promosso dal Ministero dell’Istruzione e Università.

Enzo Bubbo