Zagarise, primo seminario su Microimprese

“Prodotti e risorse del territorio per lo sviluppo delle microimprese”.

Se ne parlerà sabato prossimo, 21 agosto 2021, alle ore 9.30 in piazza Aldo Moro.

E’ il primo seminario di studio su valorizzazione delle piccole imprese con meriti da ascrivere al Comune di Zagarise e Pasta Fioccata in collaborazione con il Parco nazionale della Sila e il Distretto rurale Valle del Crocchio e Medio ionio.

Parteciperanno ai lavori congressuali: l’avvocato Pietro Marino; il consulente scientifico Silvio Faragò; l’ordinario di biologia Giancarlo Stattì; il direttore servizio igiene Asp Pietro Marino; l’ordinario di chimica Stefano Alcaro; il direttore cattedra di chirurgia vascolare Raffaele Serra.

Dopo il dibattito, seguirà degustazione prodotti tipici.

Enzo Bubbo