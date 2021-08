A Mater Domini e Sant’Antonio manca l’acqua

“Zona Mater Domini da una settimana senz’acqua è tornata solamente ieri dopo aver fatto l’interruzione per far sì che si riempisse il serbatoio ma dopo averla avuta ieri, stamattina senza nuovamente”. Questa la segnalazione di una lettrice che chiama e poi scrive al nostro giornale lamentando, in questo periodo non è una bella sorpresa ritrovarsi senza, l’assenza di acqua da giorni. “La risposta che dà la signora che prende le segnalazioni – prosegue lo scritto della lettrice (riferendosi al centralino comunale, ndr) – è che sarà così tutto il mese, che d’estate è normale non avere acqua. Sinceramente nel 2021 tanto normale non mi sembra…non tutti i condomini hanno possibilità di mettere le cisterne ed io mi ritrovo a lavare un bambino di 2 mesi e una di 5 anni con le bottiglie d’acqua acquistate al supermercato. Abito qui da 5 anni ed è sempre stato così e sinceramente non se me può più”.

Intanto il Comune fa sapere che “per risolvere la problematica della carenza idrica registrata negli ultimi giorni, viene interrotta l’erogazione dal serbatoio Mater Domini dalle ore 20 di stasera alle ore 6 di domani 20 agosto. Le zone interessate dal disservizio sono Mater Domini e Sant’Antonio.”