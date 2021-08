Annunciata la cittadinanza onoraria di Tropea per l’orafo Michele Affidato

Si è svolta a Tropea, all’interno del Palazzo Santa Chiara, la serata di apertura della IV adizione di Valentia in Festa, il più grande Festival culturale itinerante della Calabria. Nel corso dell’evento in cui è stato presentato il libro di Jacopo Veneziani: “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi”, al quale è stata anche conferita la cittadinanza onoraria di Tropea, era presente anche il maestro orafo Michele Affidato. All’incontro, che ha visto partecipare una folta platea, sempre però contingentata a causa delle norme anti covid 19, erano presenti il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, il Sottosegretario al Sud, l’On. Dalila Nesci, il presidente dell’Associazione Valentia Anthony Lo Bianco ed il giornalista e storico Dario Godano.

Nel corso della serata, il Maestro orafo ha discusso con l’autore, facendo riferimento all’opera di Veneziani e di come all’interno dell’arte orafa il lavoro svolto dallo stesso Affidato, sia incentrato sul recupero e la valorizzazione di quella che è l’arte antica, riletta e riadattata in chiave moderna. Questo tipo di lavoro ha portato alla creazione della mostra, esposta in varie parti d’Italia tra cui anche a Tropea lo scorso anno, dal titolo: “L’evoluzione del gioiello dall’antica Magna Graecia ai nostri giorni”.

Al termine dell’evento il Primo Cittadino di Tropea, ha consegnato la “Maschera Apotropaica” di Affidato, simbolo tipico del mondo magno greco di augurio e buon auspicio, al protagonista della serata. Anche il Maestro orafo ha poi ricevuto in dono, da parte dell’amministrazione, l’icona della Madonna di Romania, patrona di Tropea ed oggetto di grande venerazione da parte della popolazione. Infine, al termine dell’evento, è stata annunciata, dal Sindaco Macrì, che il prossimo 18 di Settembre, verrà conferita la cittadinanza onoraria di Tropea, a Michele Affidato, che con il suo costante impegno ed attraverso il proprio lavoro, continua a promuovere ciò che di bello la Calabria ha da offrire.