Non ha perso tempo il Comune di Cropani, primo cittadino Raffaele Mercurio, nel cercare prima e trovare dopo una celere soluzione alla perdita d’acqua fuoriuscita, per diversi giorni, sulla strada provinciale tra Cropani e Sersale.

Non c’è più dispersione d’acqua sulla fruita arteria, è stato ripristinato l’asfalto e sono state portate via anche le transenne: disservizio risolto grazie a un bypass idraulico.

L’antefatto è che una perdita d’acqua, su strada provinciale 180, ha causato una piccola voragine e costringeva gli utenti a cambiare corsia: non senza rischi per chi attraversava l’importante via di comunicazione.

La Provincia di Catanzaro ha messo in sicurezza il sito con tanto di segnaletica , il Comune di Cropani non ha mai trascurato né sottovalutato il piccolo cantiere intervenendo più volte anche perché le perdite erano più di una: primi tentativi falliti, oggi problema risolto definitivamente.

Enzo Bubbo