Da Catanzaro, da Milano, da Bruxelles la rimpatriata emozionante della V c del Siciliani di 35 anni fa

Riceviamo e pubblichiano

Rivedere amici e conoscenti a distanza di tempo fa sempre piacere ma farlo a distanza di ben 35 anni rappresenta una emozione pura. Un vero e proprio tuffo nel passato per i ragazzi della V C del 1986 del liceo scientifico “L. Siciliani” che di sono appunto ritrovati dopo oltre 3 decenni presso un noto locale della costa ionica catanzarese. Non tutti a dir la verità a causa di qualche defezione giustificata da motivi familiari o di lontananza dalla terra di origine.

L’iniziativa presa come spesso succede in questi casi quasi per gioco e del tutto insperata si è poi concretizzata grazie alla fattiva collaborazione del gruppo degli ex compagni di classe che sono riusciti quindi, in seguito a ricerche e a contatti di varia natura, a rintracciare un discreto numero di persone per individuare la serata giusta per incontrarsi prima che impegni di lavoro potessero costringere parte dei componenti a rientrare nelle rispettive residenze.

Chi da Milano, chi da Bruxelles, oltre a quanti invece hanno deciso di restare in città, tutti accomunati dalla gioia e, non nascondiamolo, dall’emozione di ritrovarsi per far ritornare alla mente episodi o avventure legate alle attività ludiche-culturali che hanno caratterizzato il quinquennio di liceo della prima metà degli anni ‘80. Una considerazione condivisa dal gruppo, quella cioè di aver constatato che un po’ tutti si sono mantenuti in perfetta forma cambiando poco o nulla del proprio aspetto rispetto a 35 anni fa. Decisamente un buon segno che rappresenta il giusto presupposto affinchè si possa dare seguito alla rimpatriata di quest’anno con cadenza pressochè costante, senza dover aspettare altri 35 anni prima di potersi nuovamente incontrare…a Dio piacendo.

Nel parlare delle rispettive famiglie una nota che è stata messa in risalto e che accomuna coloro che si sono sposati, l’80% dei presenti, quella di avere tutti 2 figli. Casualità certo ma ci piace pensare che possa rappresentare un ulteriore segnale dell’intesa ormai consolidata che regna nel gruppo dei “ragazzi terribili della V C del 1985-86”.

Maurizio Martino, uno dei ragazzi dell’86