Riceviamo e pubblichiamo

Atmosfera da film dell’orrore.

Preparatevi a urlare, oltre che sulle giostre da brivido, anche quando visitate Parco Longo che si trova nei pressi di via Antonio Antonio Masciari (zona Porta Marina)nel pieno centro storico di una città, forse Capoluogo di Regione che oggi potremmo rinominare Halloween Horror Nights and Day.

Questo «non luogo» abbandonato è diventato uno dei tanti simboli tristi di Catanzaro che non riesce più a ripartire grazie alla coalizione a trazione Abramo che, a parte deleghe ibride per ricomporre una maggioranza oramai

in brandelli altro non sa fare se non partorire evidenze scientifiche sul funzionamento del depuratore sulla sua pagina social Facebook che sembrerebbe a questo punto esser gestita da un cartone animato.

Un Sindaco normale, che avesse dimostrato amore per la città avrebbe indetto una conferenza stampa dichiarando quello che avrebbe voluto realmente creare a Parco Longo, una storia sicuramente originale che riunisse le sue idee più strane, spaventose e inquietanti, come quelle di Eli Roth, regista di Crypt TV, che ha contribuito a creare uno degli annuali tram del terrore per il grande parco a tema dell’orrore a Hollywood dopo quello però creato dal “Sindaco che non c’è” Sergio Abramo.

Stefano Veraldi