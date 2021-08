Satriano, l’Arma celebra il 30° anniversario della morte di Renato Lio

Ricorre domani il 30° anniversario della morte dell’App. Renato Lio, M.O.V.C., avvenuta il 20 agosto 1991, intorno alle ore 2:30, a Satriano, durante un posto di controllo.

Anche per quest’anno come per i decorsi l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una sobria manifestazione commemorativa, alla quale prenderanno parte, oltre ai familiari della vittima, diverse Autorità Militari e civili.

La commemorazione si svolgerà in due momenti diversi ovvero il primo alle ore 09.00, presso la rotatoria Russomanno di Satriano, ove sarà benedetta la nuova lapide donata dai familiari con deposizione di due corone. Da lì ci sposterà presso la Chiesa Santa Maria della Pace di Satriano Marina per la celebrazione della Santa messa in onore del caduto.