“Il nostro punto d’incontro è il degrado”. E’ quanto scrive un gruppo di pensionati di Mater Domini che da anni hanno il piacere di scambiare quattro chiacchiere seduti sulle panchine dei giardinetti di via Siglato. “Ma ora- segnalano a catanzaroinforma- la condizione delle aiuole è di completo abbandono e non sappiamo a chi chiedere aiuto per la riqualificazione di quegli spazi che ci concedono un paio d’ore al giorno di relax e aggregazione sociale. L’estate è quasi finita ma il nostro tempo ai giardinetti è ancora lungo, chiediamo la pulizia immediata di aiuole e panchine”.