“La Calabria brucia e non è una fatalità”, il video di calabresi che lavorano nel cinema e teatro

Donne e uomini calabresi, che operano nel mondo del cinema e del teatro, hanno voluto unirsi per denunciare la devastazione messa in atto nella nostra terra. In questo video i loro volti e il racconto e la voce di Gioacchino Criaco. “La Calabria è stata bruciata – dicono – E continua ad esserlo. Non è una fatalità. È un progetto di distruzione che ha dei responsabili. È sul fatalismo e la rassegnazione che prosperano i crimini e le sopraffazioni. Ribellarsi è giusto. Chiediamo giustizia”.