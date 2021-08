Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute alle ore 19.30 circa in via Romeo, zona Stadio a Catanzaro per un soccorso a persona.

Un giovane extracomunitario minacciava di lanciarsi da un terrazzo posto al quinto piano di uno stabile. Sul posto una squadra della sede centrale con supporto di autoscala e telo gonfiabile che veniva nell’immediato predisposto nel caso di un gesto estremo del giovane.

Foto 2 di 2



Nel frattempo si provvedeva a raggiungere il terrazzo ed a tentare di convincere il giovane a rientrare in zona sicura fin quando, approfittando di un momento di distrazione del ragazzo, i vigili del fuoco afferravano lo stesso immobilizzandolo.

Il giovane veniva successivamente affidato al personale sanitario del Suem118 per quanto di competenza.

A coordinare le operazioni di soccorso il Caposquadra Francesco Rosi.