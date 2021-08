Morte Francesco Cannistra’ e quel dolore che diventa affetto e generosità

Troppo grande il dolore per la perdita improvvisa di Francesco Cannistra’. Immensa l’incredulità per ciò che è accaduto in quella maledetta sera di ferragosto, su una strada traditrice che non ammette distrazioni da chi la percorre. Eppure, se è vero che la ferita per la morte di Francesco Cannistra’, giovane chef e titolare della pizzeria Crunch, ancora sanguina, è anche vero che esiste un unico modo per far fluire il dolore e renderlo altro, affinché chi è andato via in fondo resti laddove è sempre stato, nei cuori di chi lo ha amato, avendolo conosciuto da una vita, o solo per un momento, e quel modo si chiama “bene” “affetto”. E di questi tempi anche i social possono essere un veicolo di bene.

Ed è con un messaggio social che i colleghi di Francesco hanno voluto ringraziare tutti “Crunch Pizzeria Popolare – scrivono sulla loro pagina Fb- ringrazia a nome di Alessandro, Andrea e tutta la famiglia di Francesco, colleghi, fornitori e amici per la grande vicinanza in questo brutto momento. Si ringraziano Bob Alchimia, Kesas, Tortuga, Napulè, 1951 pizzeria burgerbar, Lido Medea, Casa Gaslini, Noa club, Pizzeria 10bis, Drop soverato, SaBu, Ultras catanzaro, LMR, City Bar, Lido San Domenico, Luna Convento, Maddaloni e tutti coloro che hanno dimostrato l’immenso affetto e stima verso il nostro amato FRancesco”.

E poi ci sono le azioni, fatte da qualcuno in nome di qualcun altro perché l’esempio è ciò che resta. Questa volta è qualcun altro a ringraziare la pizzeria Crunch “L’associazione “Sacro Cuore” di Anna Costantino, che da anni fornisce sostegno e aiuti alimentari a numerose persone e famiglie indigenti, anche grazie all’aiuto e alla generosità di tanti benefattori, ringrazia per la generosa offerta di derrate alimentari ricevuta dalla “Pizzeria Crunch” colpita dalla perdita del titolare Francesco Cannistra’ ”.

Si, c’è solo un modo per far fluire il dolore, per fare in modo che non ristagni, ed è il bene, seguire l’esempio di chi gli occhi non vedranno più ma i cuori sentiranno sempre.