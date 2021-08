Quel fetore che domina nella IV traversa di via Masciari

In via A. Masciari IV traversa – rammenta Elio Mauro dell’associazione Il Ponte Morandi – gli abitanti sono da tempo costretti a convivere con uno scorrimento fognario a cielo aperto che non ha sosta! Sono stati inutili i vari solleciti inviati al sindaco, al comando di polizia locale. I carabinieri sono intervenuti sul posto dietro sollecito degli stessi abitanti, ma ad oggi si continua a convivere con un fetore che non ha precedenti, con il rischio che ci si possa infettare per poi, i “virologi” di turno diranno causa covid. Questo è l’esempio di come, in un periodo di pandemia, chi ci governa dimostra nel migliore dei modi quanta attenzione dimostrano per tutelare la salute dei cittadini. Gli abitanti di zona chiedono che il sindaco non continui a lavarsene le mani e faccia il proprio dovere, che è quello di tutelare e garantire i servizi, nonchè la salute ai suoi cittadini!