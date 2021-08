Rimpatriata della 5 A del Siciliani: gli incontri speciali dopo oltre 40 anni

La classe è la 5A del liceo scientifico “Siciliani” classe 78-79. Di anni dai banchi di scuola ne sono passati tanti eppure il richiamo e l’affetto è sempre immutato, tanto da ritrovarsi, quando l’estate li riporta tutti in Calabria, a Catanzaro a stare insieme una sera e rivangare i vecchi tempi. I vecchi docenti e quei corridoi che nessuno può dimenticare. Immancabile foto di rito per lasciare nel tempo anche questo, tra gli altri ricordi, insieme al compagno di banco e di classe che ci tornano sempre in mente.