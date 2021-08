Sellia Marina, domani la festa per la bandiera blu

Si scrive bandiera blu, si legge impegno per la sostenibilità ambientale. Domani, sabato 21 agosto 2021, ore 10, si terra a Sellia marina la festa per ennesima conferma della bandiera blu. E’ un riconoscimento della FEE, acronimo di fondazione per l’educazione ambientale presente in ben 76 paesi sparsi in tutto il mondo.

Parteciperanno alla manifestazione selliese: il primo cittadino Francesco Mauro; il presidente ANCI Calabria Marcello Manna; il direttore scientifico Arpacal Michelangelo Jannone; il sottotenente Capitaneria di porto di Crotone Daniela Falcone; Il presidente FIN Calabria Alfredo Porcaro.

Nell’occasione si terrà anche iniziativa “Nuota con noi”, organizzata dalla Federazione italiana nuoto in memoria del grande sportivo Sergio Mirante.