Un lounge ed un ristorante resort chiusi dai carabinieri a Copanello ed Isca

Cinque giorni di chiusura e multa ai titolari per due locali a Copanello ed Isca. Un lounge ed un ristorante resort con area intrattenimento. Continua il lavoro di controllo dei carabinieri della compagnia di Soverato agli ordini del capitano Luigi Cipriano. I locali sanzionati non avrebbero rispettato, secondo quanto emerge, la normativa vigente in fatto di intrattenimento musica.