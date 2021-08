I fumettari tosti si arrabbiano quando dici che il fumetto è la nona arte. Perché per loro è la prima e su questo non transigono. A meno che il disegnatore di strisce, tavole, vignette e nuvolette non sia anche uno che nell’arte ‘maggiore’ ci si ritrova per piacere e mestiere. Nel caso, si ammorbidisce un po’ nell’accettare la classificazione. Felice Izzi, classe 1976, è tutte queste cose insieme: è docente di sostegno all’Istituto tecnico tecnologico ‘Malafarina’ di Soverato, è laureato in storia, è abilitato nell’insegnamento dell’arte e ne scrive pure, e per ultimo disegna fumetti. Ed è diventato amico di Francesco Santuoro, 16 anni, quest’anno suo alunno della prima classe del Malafarina, promosso in seconda. Poi abbiamo un terzo componente fondamentale della storia che stiamo per raccontare: Emilio Mungo, nato nel 1985, professionalmente è un laureato neuropsicomotricista, e segue Francesco da diversi anni, in tutto il suo excursus scolastico. Insieme, tutti e tre, hanno firmato un fumetto, o come si dice meglio adeso, un ‘grafic novel’, ‘Uno strano viaggio scolastico’, edito da La Rondine di Catanzaro, che stanno promuovendo tra librerie e lidi estivi.

Questa sera, per esempio, sono stati al Museo del Mare di Caminia. Qualche sera fa sono stati alla libreria ‘Non ci resta che leggere’ di Soverato. Dove Francesco è stato irresistibile. Non solo rispondendo da autore, addirittura moderando l’incontro. Su di lui così si esprime la breve biografia sul libro: “Nasce a Soverato nel 2005. È un ragazzo gentile, affettuoso e socievole, ma anche fragile. Le difficoltà quotidiane legate alla sua patologia non gli impediscono di creare con la fantasia infinite storie avventurose che poi racconta con piacere ad amici e compagni”. Racconta Felice Izzi, suo insegante di sostegno: “Emilio è diventato negli anni il miglior amico di Francesco. Grazie alla bravura di Emilio sono riuscito ad entrare nel suo mondo. Francesco ha difficoltà nello scrivere e nel leggere. Ma ha una grande dote, la parola. È un instancabile parlatore. In più gli piace tanto colorare. Ho cercato di unire e sfruttare le due cose. Lui inventa sempre storie, un po’ surreali, comunque particolari. Da parte mia, me la cavo un po’ con i fumetti, ho già pubblicato qualcosa. I disegni della storia sono miei, ma li ha colorati tutti Francesco, a mano libera con matite colorate. Sono 54 tavole, circa 350 vignette tutte colorate a mano. D’accordo con l’editore, abbiamo deciso di non correggere le eventuali imperfezioni, ci sembrava bello lasciare trasparire la spontaneità e l’artigianalità del lavoro, non uniformando il colore con Photoshop, per esempio”.

L’impegno di Francesco, Emilio e Felice è durato tutto l’anno. “Abbiamo iniziato a ottobre – racconta Izzi – siamo arrivati a maggio e il libro è uscito a giugno. L’anno scorso tutte le scuole d’Italia erano in Dad. Però, sfruttando l’apposita ordinanza regionale, la nostra Dad si è ridotta a due sole settimane, giusto le due settimane in cui Soverato è stata zona rossa. Francesco è riuscito a fare quello che gli piaceva, svolgendo il suo programma didattico con maggiore partecipazione. É stato un lavoro quotidiano, lungo e stimolante. Riuscito con l’aiuto fondamentale di Emilio e dei compagni. Alcuni personaggi della storia sono ispirati a loro, altri ai professori”.

Già, la storia. Una classe di alunni, identificati con un numero, dallo Zero al Nove, perché tutti a scuola contano qualcosa, parte in pullman (parante) per un viaggio scolastico. Per un guasto al pullman si ritrovano a passare una notte piovosa, ma non buia e tempestosa, in un castello, ospiti di un conte che in realtà è un mago che in gioventù allestiva spettacoli per bambini. Vuole divertire i bambini, ma sbaglia esperimento, e la sua corona da conte diventa proprio un Coronavirus, ci si ammala e si isola. Riesce comunque a guarire con il contributo dei bambini che l’invitano a uno spettacolo teatrale – un altro gradimento di Francesco – messo in scena da loro. Morale della storia è che le difficoltà si superano insieme, anche nel Covid: tutti uniti si vince.

“Francesco è entusiasta – commenta il professor Izzi -, così come i suoi genitori che partecipano alle attività e seguono con soddisfazione il positivo approccio del loro ragazzo alla vita di relazione. Anche i compagni sono contenti, e tutti insieme stiamo coltivando il progetto di trasporre il soggetto in uno spettacolo teatrale in cui ciascuno interpreta il suo ruolo nel fumetto”.

Il ricavato dalla vendita del libro andrà, come le rondini in inverno, in Africa, in Senegal. In ogni libro c’è un biglietto in cui si spiega che i proventi del libro saranno tutti indirizzati a una scuola costruita nel 2019 dai Padri Oblati nel Paese africano, a Kougnarà, e che necessita di fondi per completare l’arredo. Il fumetto è in vendita nelle librerie e anche su web. Gli autori ringraziano l’editore Gianluca Lucia de La Rondine, oltre che per la dedizione e la fiducia accordata, per avere assecondato la loro volontà.

Felice Izzi ha già pubblicato diversi lavori. “Nel 2005 – racconta dopo l’iniziale ritrosia – un saggio storico su Davoli e i suoi portali. Tutta la zona che dalla montagna scende allo Ionio è ricca di portali artistici, essendo la scuola per antonomasia quella degli scalpellini di Serra San Bruno. A Davoli ho censito ben 29 portali artistici datati dal Cinquecento al Novecento. Le famiglie nobili impreziosivano i palazzi con questi magnifici portali. Ho poi scritto nel 2008 un libro sull’Istituto per sordomuti di via Alessandro Turco fondato nel 1859 e diretto da un mio bisnonno, Izzi de Falenta, originario di Ancona, al quale Catanzaro ha dedicato la strada che dall’Aranceto scende sulla 106. Un pioniere dell’integrazione scolastica, operando da educatore in un’epoca nella quale ai sordomuti non venivano date possibilità di inserimento nella scuola e nella società. Era uno dei pochi italiani che aveva studiato a Parigi nell’unica scuola europea specializzata nella formazione. L’Istituto fu intitolato a lui, proprio nel palazzo – ‘Quella casa silenziosa…’, è il titolo del libro – che ospita l’attuale Marca. E poi, un paio di fumetti per un progetto dell’Ufficio scolastico regionale dedicato alla scuola primaria. Ah, dimenticavo. Ho scritto e disegnato la ‘Piccola guida di Storia dell’Arte inteGrata’, frutto della mia esperienza di educatore alla casa circondariale di Catanzaro, in cui rendo in forma di fumetto il contenuto delle lezioni tenute agli ospiti della casa”. Sulla copertina, disegnata da Felice Izzi, una Monna Lisa sfoggia il celebre sorriso da dietro le sbarre di una cella. O quello che nell’originale è un sorriso. Qui un po’ distorto, per ovvie circostanze.