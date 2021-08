Emergenza cinghiali, incidente stradale sulla provinciale 49

Cinghiali, ancora emergenza. Stavolta a Settingiano, dove a causa della presenza degli animali si è verificato un incidente stradale; per fortuna senza feriti. Il fatto è accaduto, lo scorso 19 agosto, sulla sp 49. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Catanzaro che hanno proceduto ai relativi rilievi e hanno informato le autorità comunali competenti per la rimozione della carcassa del cinghiale. Ma, a distanza di due giorni, la carcassa è ancora sul posto e non è stata rimossa.