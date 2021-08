Emergenza Idrica Isola Capo Rizzuto, Sindaco: “Denunceremo i responsabili”

“Chiunque sia responsabile del problema della chiusura dell’acqua di questi giorni su Isola Capo Rizzuto è un criminale e i criminali vanno perseguiti penalmente. Per questo domani farò denuncia alla procura della repubblica per individuare le responsabilità. Abbiamo già diffidato il Consorzio di Bonifica e la società A2A, ma non è bastato”. Lo scrive in una nota il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.

“Non si può lasciare una cittadina come Isola Capo Rizzuto – spiega il sindaco – in piena stagione, con migliaia di turisti nelle seconde case, con i villaggi ancora strapieni, senza la risorsa principale. Faccio appello alla regione, ai nostri consiglieri regionali e ai parlamentari, siete voi che dovete difendere gli interessi dei cittadini, mobilitatevi e cercate di venirci incontro”.

Domani mattina conclude Vittimberga “avrò un incontro in regione per fare chiarezza sul problema e trovare una soluzione adeguata. Gli enti pubblici e privati che gestiscono l’acqua e ne interrompono l’erogazione arbitrariamente devono capire che nessuna motivazione economica o programmatica può creare un disagio così grave in un periodo come questo. All’esito della riunione aggiornerò i cittadini e prenderemo le iniziative più adeguate anche di tipo eclatante”.